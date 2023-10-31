В Кудымкаре завершился театральный фестиваль "Сообщение"

В Кудымкаре состоялся межнациональный театральный фестиваль "Сообщение". Свои постановки представили коллективы из Пермского края, Башкортостана, Татарстана, Карелии.Без любви сирота необычайной силы вырастает в монстра с жаждой мести. Постановка Национального театра Карелии — это взгляд современника на судьбу героя карело-финского эпоса Куллерво. Лязг металла и древние мелодии в потрясающей аранжировке учащают пульс. В Кудымкаре спектакль «Куллерво» завершает конкурсную программу V Межнационального фестиваля «Сообщение». В роли рунопевца — артист Андрей Горшков.Андрей Горшков, заслуженный артист Республики Карелия, артист Государственного Национального театра Республики Карелия: "Для карелов красный цвет — это цвет любви, но при этом и цвет небесного огня, молнии, которая может, как Куллерво, разрушить целый мир".В Коми-Пермяцком театре зрители и жюри фестиваля «Сообщение» в течение недели просматривали семь тщательно отобранных постановок, которые уже имеют резонанс в театральном сообществе.Спектакль о женской доле «Кукуй, кукушечка!» – вне конкурса. Нынче экспертный совет Российской национальной театральной премии «Золотая маска» включил эту постановку Коми-Пермяцкого театра в список самых заметных премьер страны. Изящный вымысел и правда жизни приобщают к наследию участниц народного ансамбля «Кукушка» из одноименной деревни Кочевского округа. На коми-пермяцком с синхронным переводом на русский театр ведет серьезный разговор со зрителем о сохранении традиций и национальной идентичности.Фестиваль больше, чем добрососедская беседа, главных целей достигают сообща. Число заявок на участие растет, в частности из-за рубежа, это определяет перспективу развития.Фарида Исмагилова, директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Республики Татарстан: "Мы привезли спектакль «Не был женат» Гаяза Исхаки – это классик татарской литературы. Айдар Заббаров – молодой режиссер, это его первая постановка в нашем театре. Тема межнациональных браков."Татьяна Климова, заместитель директора по организации зрителя Коми-Пермяцкого национального ордена «Знак Почёта» драматического театра им. М. Горького: "Наш учредитель — Министерство культуры Пермского края — тоже задумывается вместе с нами о том, каким образом расширить границы этого фестиваля".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что у Прикамья богатое культурное наследие и важно относиться к нему бережно, сохранять и передавать его детям. В каждой территории должны быть культурные точки притяжения как для местных жителей, так и для жителей края.Евгения Тропп, председатель жюри Межнационального театрального фестиваля «Сообщение», театральный критик (г. Санкт-Петербург): "И то внимание, тот серьезный подход зрителей к каждому из спектаклей, который мы наблюдали на фестивале — это, конечно же, заслуга театра, который здесь работает и является таким культурным центром".Гран-при фестиваля «Сообщение» досталось Альметьевскому театру Татарстана. Дипломы за лучшую женскую и мужскую роль едут в Башкортостан – в Уфу и Салават. За лучшую работу художника жюри отметило Коми-Пермяцкий театр.