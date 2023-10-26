В Прикамье продлят льготы для отдельных категорий населения на оплату ЖКУ

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края в первом чтении был рассмотрен законопроект о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. Документ внесен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.Проектом закона предлагается продлить действие некоторых льгот до 31 декабря 2026 года. Это касается денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям сельской местности. Льготой могут воспользоваться работники ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения, а также пенсионеры, проработавшим не менее 10 лет в соответствующих организациях. Мера поддержки предоставляется гражданам, ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума.Также предлагается продлить действие стандарта допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи в пониженном размере 18% вместо 22%.Такой льготой сегодня могут воспользоваться:– одинокие родители с несовершеннолетними детьми (один и более);– неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости;– семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости;– неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы в угольных шахтах десять и более лет, проживающие на территориях Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского округов;– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев;– лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.Кроме того, может быть продлено действие стандарта нормативной площади жилого помещения для расчета субсидии на оплату ЖКУ для одиноко проживающего пенсионера по старости, не имеющего права на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, а также для семьи, состоящей из двух таких пенсионеров. Для этих категорий граждан он установлен в льготном размере 43 кв.м и 52 кв.м соответственно.По информации министерства социального развития Пермского края, порядка 13 тысяч жителей получают указанные меры поддержки.Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в ноябре.