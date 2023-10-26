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В Перми продлено перекрытие движения через тоннель на ул. Дзержинского
Напомним, на данном участке продолжаются работы по переустройству контактной сети и трамвайных путей на примыкании ко 2 этапу возведения ул. Строителей. Движение через тоннель было закрыто 4 сентября. Первоначально сообщалось, что его откроют 15 октября, но затем эту дату перенесли.
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