В Пермском крае участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании в двух чтениях приняли законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции.Согласно документу, освобождаются от уплаты транспортного налога до 2024 года жители Пермского края, имеющие регистрацию на территории региона, принимавшие или принимающие участие в СВО. К ним отнесены граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проходящие военную службу по контракту, а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.Согласно принятому закону, освобождение от уплаты транспортного налога предоставляется в отношении одного транспортного средства любой из льготируемых категорий: грузовые автомобили (до 150 л.с. включительно), легковые автомобили (до 150 л.с. включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 л.с. включительно), самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.Действие льготы распространено на период с 2022 по 2024 год. Соответственно, участники СВО смогут применить данную льготу уже в 2023 году при уплате транспортного налога за 2022 год. В 2024 году льгота на транспорт для указанных категорий будет действовать при уплате налога за 2023 год, а в 2025 году – при уплате налога за 2024 год.Льгота предоставляется на основании заявления и документов, подтверждающих право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. К таким документам относятся копии контрактов, выписки из приказов командиров воинских частей или военного комиссариата и другое.