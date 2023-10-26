В столице Пермского края открыли стелу «Пермь – город трудовой доблести»

Сегодня в Перми состоялась церемония открытия стелы «Пермь – город трудовой доблести». Она установлена на площади Карла Маркса.Архитектурный ансамбль состоит из амфитеатра, стены с мозаикой и стелы, которая представляет собой металлическую конструкцию высотой почти 26 метров. Боковые грани будут облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, иллюстрирующих вклад города Перми в Победу в Великой Отечественной войне. Одним из центральных элементов комплекса стала легендарная фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода № 19 Вали Кусакина. Во время войны на заводе на нужды фронта трудились более 5 тыс. подростков, Валя был самым младшим из них. Чтобы дотянуться до станка, ему приходилось подставлять деревянный ящик.Напомним, в 2020 году Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести». Такое решение принял президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа». Он поддержал предложение присвоить почетное звание сразу 20 городам, в том числе и Перми. 2 июля 2020 года был подписан соответствующий Указ.