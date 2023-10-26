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В Перми по факту отравления детей прокуратура проводит проверку
По предварительной информации иногородние несовершеннолетние – участники культурного мероприятия, после приема пищи в кафе по месту проживания через непродолжительное время почувствовали недомогание и обратились в больницу за оказанием медицинской помощи. У всех диагностирована норовирусная инфекция.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям организации общественного питания, осуществляющей обслуживание коллектива детей, в части соблюдения персоналом требований санитарно- эпидемиологического законодательства, в том числе наличия необходимых документов, свидетельствующих о здоровье персонала, профессиональной пригодности и отсутствия опасных заболеваний. В случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий перечень мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по данному факту", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Между тем, организаторы фестиваля отменили Гала-концерт участников и пообещали вернуть деньги за купленные на мероприятие билеты. Финальное шоу должно было пройти сегодня вечером под куполом пермского цирка.
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