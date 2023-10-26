В прокат вышел фильм «По щучьему велению»

Сегодня в большой прокат вышел приключенческий фильм по мотивам русских народных сказок «По щучьему велению» (6+). Над картиной работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конека-Горбунок», вышедшего в прокат в 2021 году, ставшего суперхитом и собравшего в кинотеатрах более 1 миллиарда рублей.В основе сюжета – классическая сказка про Емелю , который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку - три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье оставил про запас. Емеля мечтает посвататься к приглянувшейся ему царской дочери Анфисе, но у нее уже есть жених – заморский лорд, и Емеля со своим сватовством Анфисе совсем ни к чему. Чтобы от него избавиться, Анфиса дает ему три задания из серии «миссия невыполнима». И Емеля отправляется в три путешествия - к Коту Баюну, за скатертью-самобранкой и в царство Кощея.В главных ролях - Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов и др.