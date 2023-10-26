В Прикамье в первом чтении принят закон о предоставлении земли участникам СВО

Сегодня депутаты краевого парламента на пленарном заседании в первом чтении приняли проект закона о предоставлении бесплатных земельных участков героям специальной военной операции (СВО). Законопроект о дополнительной поддержке военнослужащих и их семьей был внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Земли смогут получить участники специальной военной операции, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей: супруга или супруг, родители, а также дети участника СВО, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Земельные участки будут предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др. В случае принятия законопроекта во втором чтении (пройдет в ноябре), новая мера поддержки вступил в силу с января 2024 года.