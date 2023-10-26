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В Перми начали украшать улицы к Новому году
Так, Театральный сад у Пермского театра оперы и балета украсит масштабная декорация «Царский стиль». Кроме того, на площади у Театра-Театра поднимется световой «Величественный фонтан». Еще один необычный фонтан из света преобразит Комсомольскую площадь. Соборную площадь украсят новая зеркальная ель и несколько ярких праздничных «порталов». Впервые новогодняя ёлка появится в сквере имени основателя города Василия Татищева. Ее разместят возле часов, установленных ранее в честь 300-летия города.
Всего этой зимой на улицах установят 25 новых крупных конструкций и комплект декоративных консолей в количестве 35 штук, а также элементы оформления прошлых лет.
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