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В Перми отравились участники Всероссийского фестиваля детских любительских цирковых коллективов
По данным портала 59.ru, всего госпитализированы 15 человек, большинство из которых дети. Напомним, во Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов принимают участие 168 участников и 34 цирковых коллективов из более 15 регионов страны.
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