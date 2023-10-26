В краевом Министерстве тарифного регулирования развеяли слухи о повышении цен на тепло

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Анна Бабкина, и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края: "Город Пермь - это первая территория, которая зашла в ценовую зону, сейчас её примеру последует Чайковский и Краснокамск, возможно, какие-то другие территории тоже присоединятся со временем, и для каждой территории мы будем устанавливать предельный уровень цен. Этот предельный уровень цен корректируется".
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