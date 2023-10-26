В краевом Министерстве тарифного регулирования развеяли слухи о повышении цен на тепло

В краевом Министерстве тарифного регулирования поспешили развеять слухи о скором повышении цен на тепло. Там подчеркнули, что речь идет на самом деле о летней индексации, она должна быть проведена в июле следующего года. Кроме того, окончательно размер повышения еще не определен, так как решение будут принимать муниципалитеты, совместно с единой теплоснабжающей организацией. Сейчас произведены примерные расчеты. Их публикация и вызвала тревогу пермяков, так как по ней рост подразумевает примерно двести-триста рублей на гигакалорию. В Минтарифов пояснили, что ценообразование рассчитывается по методике Минэнерго России. При этом величина указывается максимально возможная, но не окончательная. В ведомстве также добавили, что тарифы на коммунальные услуги не повышались с лета 2022 года.Анна Бабкина, и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края: "Город Пермь - это первая территория, которая зашла в ценовую зону, сейчас её примеру последует Чайковский и Краснокамск, возможно, какие-то другие территории тоже присоединятся со временем, и для каждой территории мы будем устанавливать предельный уровень цен. Этот предельный уровень цен корректируется".