← Жителя Прикамья будут судить за ложное сообщение о захвате заложников
В краевом Министерстве тарифного регулирования развеяли слухи о повышении цен на тепло →
В Перми более 100 единиц техники устраняют последствия снегопада
Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, сейчас расчистка продолжается – в уборке задействовано более 100 единиц техники. Дорожные рабочие проводят расчистку тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам. У подрядчиков в наличии порядка 350 единиц техники – это грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы и снегопогрузчики.
"В этом году для повышения качества обслуживания и координации работ МКУ «Благоустройство районов» были реорганизованы в единое городское учреждение – МКУ «Содержание объектов благоустройства». Зимний сезон станет своеобразным экзаменом для нового учреждения", – подчеркнул Эдуард Соснин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жителя Прикамья будут судить за ложное сообщение о захвате заложников
В Перми рассказали о работе фонда «Мы выступаем как один»
Аэропорт "Большое Савино" возобновил работу в штатном режиме
В Соликамске заработала ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Глава Перми посетил с рабочим выездом Индустриальный район
Стали известны подробности задержания предполагаемого "маньяка с Ераничей"
Жители должны покинуть аварийный дом на Куйбышева, 68 в течение недели
В Перми прошли показательные матчи по регби между сборной России и пермской командой «Витязь»
Администрация Перми внесла в городскую Думу проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
На пермской набережной прошла бокс-зарядка
Добавить комментарий: