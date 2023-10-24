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Жителя Прикамья будут судить за ложное сообщение о захвате заложников
"Установлено, что обвиняемый, испытывая неприязнь к правоохранительным органам, решил дестабилизировать деятельность местного отдела полиции. Злоумышленник позвонил в государственную организацию и сообщил о якобы захвате заложников. По указанному сообщению, правоохранительными органами была проведена проверка, в ходе которой установлено, что оно являлось ложным", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, заявлен иск о взыскании причиненного правоохранительным органам ущерба, связанным с затратами на проверку информации, в размере более 25 тысяч рублей
За совершение указанного преступления УК РФ предусмотрено максимально наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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