В Перми рассказали о работе фонда «Мы выступаем как один»

В Перми в рамках форума "Россия - спортивная держава" рассказали о работе Фонда «Мы выступаем как один». Фонд помогает спортсменам, отстраненным от международных соревнований по неспортивным причинам. На безвозмездной основе Фонд оказывает спортсменам профориентационную, образовательную, юридическую и психологическую поддержку. Итоги разработанной Фондом программы психологической поддержки обсудили на симпозиуме «Стресс в спорте».Виктория Борзенкова, психолог: "Мы оказываем индивидуальное психологическое сопровождение и в сжатые сроки помогаем спортсменам найти новые ценностные ориентиры в условиях отстранения и неопределенности".Кроме этого, состоялось подписание соглашения Фонда с «Союзом конькобежцев России».Николай Гуляев, президент «Союза конькобежцев России»: "Мы возлагаем очень большие надежды на то, что наше сотрудничество с Фондом будет долгим".Основателем благотворительной организации является автогонщик Никита Мазепин. В сезоне 2021 года выступал в чемпионате «Формулы-1» и как никто знает о проблемах спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации.Никита Мазепин, председатель совета Фонда «Мы выступаем как один»: "Главные успехи, что наш фонд растёт, команда становится намного больше, как я уже сказал, у нас уже сто подопечных, и это по-настоящему большая цифра профессиональных спортсменов и мужчин, и девушек. Помимо этого, и команда кураторов растёт, которая работает с этими людьми, поэтому планы набирать обороты и увеличивать команду.