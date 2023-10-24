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В Перми рассказали о работе фонда «Мы выступаем как один»
Виктория Борзенкова, психолог: "Мы оказываем индивидуальное психологическое сопровождение и в сжатые сроки помогаем спортсменам найти новые ценностные ориентиры в условиях отстранения и неопределенности".
Кроме этого, состоялось подписание соглашения Фонда с «Союзом конькобежцев России».
Николай Гуляев, президент «Союза конькобежцев России»: "Мы возлагаем очень большие надежды на то, что наше сотрудничество с Фондом будет долгим".
Основателем благотворительной организации является автогонщик Никита Мазепин. В сезоне 2021 года выступал в чемпионате «Формулы-1» и как никто знает о проблемах спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации.
Никита Мазепин, председатель совета Фонда «Мы выступаем как один»: "Главные успехи, что наш фонд растёт, команда становится намного больше, как я уже сказал, у нас уже сто подопечных, и это по-настоящему большая цифра профессиональных спортсменов и мужчин, и девушек. Помимо этого, и команда кураторов растёт, которая работает с этими людьми, поэтому планы набирать обороты и увеличивать команду.
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