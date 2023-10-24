Глава Перми посетил с рабочим выездом Индустриальный район

Глава Перми Эдуард Соснин посетил с рабочим выездом Индустриальный район. Точки объезда были выбраны с учётом обращений жителей. Так, в скором времени на месте пустыря на Чердынской появится футбольный манеж. Жители - за.Людмила Кадырова, председатель местного ТОС: "Если будут построены здания для занятий детей и взрослых, и будут они благоустроены, дорога будет благоустроена, доступность будет, то мы, конечно, за."Неподалеку местная головная боль - несанкционированная стоянка для автобусов. Чтобы было комфортно и людям, и машинам, планируют сделать разворотную площадку для транспорта.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Ни пройти, ни проехать. Жителям домов точно не нравится, что автобусы стоят, дымят."Еще одной точкой визита стали аварийные дома на Карпинского. Они подлежат сносу. Осталось утрясти нюансы. Большинство домов здесь планируют снести до конца этого года. Дом по Карпинского, 49 будет снесен до конца 2024-го.В ходе осмотра торговых прилавков для садоводов на Стахановской дано поручение переставить торговые ряды, чтобы тротуар стал шире и комфортнее для пешеходов.Эдуард Соснин, глава Перми: "Давайте вместе подумаем, как доработать эти лотки. Сделать так, чтобы не продувало, и при этом здесь останется нормальный тротуар."Изменения коснуться двора на Свиязева, 18. Ремонт тут уже сделан. Осталось заменить контейнерную площадку и сделать детскую зону. Приступят в мае.Дмитрий Дробинин, глава администрации Индустриального района Перми: "Здесь уже согласована площадка с жителями. В новой типологии будет здесь уже на будущий год."Все изменения происходят по просьбе и в тесном контакте с жителями. Для реализации планов увеличивают финансирование.Эдуард Соснин, глава Перми: "Увеличиваем финансирование по устройству новых контейнерных площадок, увеличиваем финансирование на содержание остановочных комплексов, и это точно положительно повлияет на благоустройство Индустриального района."Кроме того, новый сквер по инициативе сразу трех ТОСов появится на перекрестке улиц Геологов и Композитора Глинки. Общественники планируют подать заявку на конкурс инициативных проектов. Глава Перми пообещал, что со стороны городских властей будет оказана вся необходимая поддержка.