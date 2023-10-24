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В Соликамске заработала ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Приобрести дальневосточные деликатесы на выставке «Икра и рыба Камчатская» можно до 28 октября включительно, в центральном универмаге Соликамска.
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