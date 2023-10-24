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Глава Перми посетил с рабочим выездом Индустриальный район →
Стали известны подробности задержания предполагаемого "маньяка с Ераничей"
В октябре серия нападений на девушек произошла в микрорайоне Ераничи. Мужчину задержали благодаря составленному фотороботу.
Анастасия Вакутина, помощник прокурора Индустриального района города Перми: "Совершил преступление против личности. За ранее совершенное преступление на территории Свердловской области он объявлен в розыск."
Сбежав из-под домашнего ареста и находясь в федеральном розыске, весной этого года Андреев приехал в Прикамье. Осенью, как полагает следствие, он взялся за прежнее. В полиции говорят об одном случае нападения на девушку в Перми. СМИ пишут о трех. Двоим некий мужчина угрожал ножом, а третью душил. О случившемся написала в соцсетях сама потерпевшая. Мужчина схватил девушку, начал душить и угрожать убийством. Неизвестного спугнули с балкона.
Оперативники задержали мужчину по горячим следам. Потерпевшая, которую он душил, его опознала. В первую очередь по глазам. Сам Андреев свою причастность к нападению отрицает.
Евгений Андреев: "Ничего не говорят, людей каких-то пугал. - В Перми что делали? - Находился в монастыре."
Впрочем, истинные мотивы, побудившие его податься в монастырь и список грехов, которые он там, очевидно, надеялся замолить, Андреев оглашать отказался. На время следствия прокуратура просит суд отправить Андреева под стражу.
Вячеслав Лядов, судья Индустриального района г. Перми: "Избрать в отношении обвиняемого Андреева Евгения Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток — то есть до 18 декабря 2023 года."
На подачу апелляции у обвиняемого есть трое суток. По словам его адвоката, мужчина планирует воспользоваться своим правом.
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