Жители должны покинуть аварийный дом на Куйбышева, 68 в течение недели

Жители дома на Куйбышева, 68 должны покинуть свои квартиры в течение текущей недели. Напомним, с 23 октября здесь введен режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Под расселение попадают 57 жилых помещений, в которых проживает 76 человек.Владимир Гнидак, начальник "Пермского городского управления гражданской защиты": "Перекрытия дома третьего этажа в крайне плохом состоянии. То есть утеплитель набух, есть прогибание балок. При ухудшении обстановки возможно внезапное обрушение. Поэтому находится в данном доме очень не безопасно".Трехэтажное здание 1954 года постройки признали аварийным еще два года назад. Однако тогда одна из жительниц с этим не согласилась. Начались суды, которые затянули время.Юлия Ишимова, житель дома Куйбышева, 68: "Одна всего была против. Все, никогда, никто не был против аварийности. Уже давно такой дом".Под расселение попадают 57 жилых помещений. За каждую квартиру или комнату после соответствующей оценки будет произведена выплата.Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Через какое-то время при расселении этого дома будет произведен выкуп и, собственно, собственникам будет оплачена выкупная плата за их жилое помещение".Сейчас жителей принимают в общественном центре на Мехоношина, 6. Здесь организован специальный распределительный пункт.Игорь Ливандовский, житель дома Куйбышева, 68: "Мы арендуем квартиру экстренно. Хотелось бы возмещения и переезд соответствующий".Жителям предлагают два варианта: либо компенсировать плату за аренду другого жилья, либо переехать в маневренный фонд.Наталья Браун, начальник отдела регистрации прав и распределения специализированного фонда Управления жилищных отношений администрации Перми: "Мы можем предоставить маневренный фонд, жилые помещения маневренного фонда. Это в основном, Народовольческая, 42".Также всем жителям готовы предоставить транспорт для вывоза имущества и услуги по его охране. Сейчас в целях безопасности здание должны полностью окружить забором.