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В Перми прошли показательные матчи по регби между сборной России и пермской командой «Витязь»
Эта встреча, как и все предыдущие, состоялась в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». Всего прошло два матча в формате регби-7. Именно столько игроков из команд должно находиться на поле. В результате сборная страны одержала победу над пермской командой. Однако, как отметили гости, хозяева поля показали себя на достойном уровне.
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