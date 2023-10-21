Администрация Перми внесла в городскую Думу проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Администрация Перми внесла в городскую Думу проект главного финансового документа на 2024-й год и плановый период до 2026-го. Бюджет сохранит социальную направленность. Запланировано финансирование ремонта и строительства социальных объектов, обновление фасадов домов, обустройство остановок и контейнерных площадок нового образца, расселение людей из аварийного жилья. В сентябре глава Перми Эдуард Соснин обсудил предварительные параметры городского бюджета с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.Эдуард Соснин, глава Перми: "В сентябре этого года вместе с губернатором Дмитрием Николаевичем Махониным мы посмотрели основные направления бюджета, и Дмитрий Николаевич дал ряд указаний, которые мы предусмотрели в бюджете. В ближайших годах будет построено 5 общественных центров, увеличено финансирование, ремонт и содержание лестниц, также увеличиваем количество новых контейнерных площадок, остановочных комплексов".Теперь предстоит обсудить бюджет с экспертами на публичных слушаниях и депутатами – на комитетах. Рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении состоится на ноябрьском пленарном заседании Думы, в декабре проект бюджета на трёхлетку должны окончательно принять.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Депутаты совместно с командой администрации Перми отнеслись и проанализировали все муниципальные программы. У нас бюджет программно-целевой метод формирования имеет, в основе бюджета 20 муниципальных программ".