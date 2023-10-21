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Администрация Перми внесла в городскую Думу проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Эдуард Соснин, глава Перми: "В сентябре этого года вместе с губернатором Дмитрием Николаевичем Махониным мы посмотрели основные направления бюджета, и Дмитрий Николаевич дал ряд указаний, которые мы предусмотрели в бюджете. В ближайших годах будет построено 5 общественных центров, увеличено финансирование, ремонт и содержание лестниц, также увеличиваем количество новых контейнерных площадок, остановочных комплексов".
Теперь предстоит обсудить бюджет с экспертами на публичных слушаниях и депутатами – на комитетах. Рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении состоится на ноябрьском пленарном заседании Думы, в декабре проект бюджета на трёхлетку должны окончательно принять.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Депутаты совместно с командой администрации Перми отнеслись и проанализировали все муниципальные программы. У нас бюджет программно-целевой метод формирования имеет, в основе бюджета 20 муниципальных программ".
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