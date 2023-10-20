В Перми продолжается форум «Россия – спортивная держава»

← В Перми завершился международный турнир по боксу Ural FC
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← В Перми завершился международный турнир по боксу Ural FC
На чемпионате "Битва роботов" выступят 35 команд из России, Китая и Индии →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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В Перми завершился международный турнир по боксу Ural FC
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В Прикамье будут судить наркодилеров, у которых изъяли 580 кг наркотиков
Осенний призыв: из Прикамья отправилась первая команда призывников
В новой поликлинике на ул. Ленина, 16 стартовала диспансеризация
Новый автобусный маршрут до ЖК «Погода» планируется запустить в ноябре
Квадрокоптеры, аэротакси и дроноспорт: чем удивил «Аэронет 2035. Пермь»
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