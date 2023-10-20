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В Перми завершился международный турнир по боксу Ural FC
Одним из главных итогов боев стала победа 25-летнего олимпийского чемпиона России Альберта Батыргазиева над 24-летним чемпионом Южной Америки Эндером Луцесом из Венесуэлы.
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