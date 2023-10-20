На чемпионате "Битва роботов" выступят 35 команд из России, Китая и Индии

К предстоящим поединкам готовятся участники чемпионата "Битва роботов" - 35 команд из России, Китая и Индии. В финал пройдут 8 команд. Поединки будут организованы в 4 групповых блоках, которые будут размещены в турнирной сетке.Почти готов и ринг, на котором развернутся зрелищные бои. Толщина стеклоарены 30 мм, по периметру балка, которая не позволяет роботам подъехать к стеклу и предотвратит удары, сетка не позволит вылететь деталям. Как обещают организаторы, помимо самой битвы, будет еще на что посмотреть и чем себя занять:"21 октября нас ждет четыре шоу — это абсолютно разный зритель. Полторы тысячи гостей мы ожидаем. Помимо самого боя, самого шоу, у нас будет еще интерактивно-выставочная зона, которая называется «Я и робот», мастер-классы по робототехнике, различные фотозоны, активности и развлечения", - рассказала Екатерина Кокорина, руководитель проекта «Битва роботов» в Перми."Битва роботов" пройдет во дворце спорта "Орлёнок" с 9:00 до 20:30. Вход по регистрации. Полуфинал и финал битвы состоятся в ноябре-декабре в Москве. Призеры и финалисты разделят между собой призовой фонд в 6 миллионов рублей.