← В Перми продолжается форум «Россия – спортивная держава»
На чемпионате "Битва роботов" выступят 35 команд из России, Китая и Индии
Почти готов и ринг, на котором развернутся зрелищные бои. Толщина стеклоарены 30 мм, по периметру балка, которая не позволяет роботам подъехать к стеклу и предотвратит удары, сетка не позволит вылететь деталям. Как обещают организаторы, помимо самой битвы, будет еще на что посмотреть и чем себя занять:
"21 октября нас ждет четыре шоу — это абсолютно разный зритель. Полторы тысячи гостей мы ожидаем. Помимо самого боя, самого шоу, у нас будет еще интерактивно-выставочная зона, которая называется «Я и робот», мастер-классы по робототехнике, различные фотозоны, активности и развлечения", - рассказала Екатерина Кокорина, руководитель проекта «Битва роботов» в Перми.
"Битва роботов" пройдет во дворце спорта "Орлёнок" с 9:00 до 20:30. Вход по регистрации. Полуфинал и финал битвы состоятся в ноябре-декабре в Москве. Призеры и финалисты разделят между собой призовой фонд в 6 миллионов рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми продолжается форум «Россия – спортивная держава»
В Перми завершился международный турнир по боксу Ural FC
Владимир Путин встретился с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым
В Прикамье будут судить наркодилеров, у которых изъяли 580 кг наркотиков
Осенний призыв: из Прикамья отправилась первая команда призывников
В новой поликлинике на ул. Ленина, 16 стартовала диспансеризация
Новый автобусный маршрут до ЖК «Погода» планируется запустить в ноябре
Квадрокоптеры, аэротакси и дроноспорт: чем удивил «Аэронет 2035. Пермь»
В Перми назвали обладателя Суперкубка Единой континентальной Лиги по баскетболу 3 на 3
Пермская телебашня окрасилась в цвета российского триколора
Добавить комментарий: