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Владимир Путин встретился с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым
"Сегодня летает три самолета МС-21 с серийными двигателями ПД-14. Всего мы их сделали восемь штук. На будущий год у нас план 12 штук, потом – 24, и дальше темпы такие, что глаза боятся – руки делают!" - отметил Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель».
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