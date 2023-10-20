В Прикамье будут судить наркодилеров, у которых изъяли 580 кг наркотиков

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления краевого МВД возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Они обвиняются в участии в организованном преступном сообществе. Помимо этого трое злоумышленников обвиняются в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Всего к уголовной ответственности привлекается девять лиц.Деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. С лета 2022 года оперативники задержали четырёх курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили двух лиц, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.В дальнейшем сотрудники краевого МВД ликвидировали нарколабораторию, которая снабжала запрещенными веществами участников данного преступного сообщества. Полицейские вышли на след жителя Перми, который наладил в частном доме производство N-метилэфедрона. Мощность лаборатории позволяла изготовлять смертельное зелье в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли не менее 170 килограммов прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 килограммов синтетических наркотиков."Все участники находятся под стражей. У фигурантов изъято около 7,5 млн. рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Полицейские установили, что трое обвиняемых легализовали не менее 14,5 миллионов рублей, добытых преступным путем. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт не менее 580 килограммов синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Помимо участия в преступном сообществе фигурантам инкриминируется 26 эпизодов сбыта и производства запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчинам грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.