Осенний призыв: из Прикамья отправилась первая команда призывников

В рамках осеннего призыва в войска отправилась первая команда призывников.Будущие защитники Отечества знакомятся с армейской дисциплиной уже на сборном пункте. Отвечать на воинское приветствие начальника нужно громко и чётко, а стоять - ровно.Сегодня важный день - уезжает на службу первая воинская команда. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. Из Пермского края будет призвано около 3000 человек.Александр Коковин, военный комиссар Пермского края: "Все молодые люди, которые пойдут служить в осенний призыв, так же как и весной, так же как и в прошлом году, в зону СВО направляться не будут. Все они будут проходить службу и получать военно-учетную специальность непосредственно в частях на территории, внутри государства нашего".Владимир тоже идет служить с энтузиазмом, но эмоции сдерживает. Делится, что чувства всё же пока непонятные.Владимир Захаров: "Непонятные ощущения. Смешанные чувства".Торжественный митинг, посвященный первой отправке, "Прощание славянки", а затем сам отъезд.Этот момент для молодых людей ответственный, волнительный, а для кого-то даже немного грустный, но год службы пролетит незаметно.