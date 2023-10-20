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Осенний призыв: из Прикамья отправилась первая команда призывников
Будущие защитники Отечества знакомятся с армейской дисциплиной уже на сборном пункте. Отвечать на воинское приветствие начальника нужно громко и чётко, а стоять - ровно.Сегодня важный день - уезжает на службу первая воинская команда. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. Из Пермского края будет призвано около 3000 человек.
Александр Коковин, военный комиссар Пермского края: "Все молодые люди, которые пойдут служить в осенний призыв, так же как и весной, так же как и в прошлом году, в зону СВО направляться не будут. Все они будут проходить службу и получать военно-учетную специальность непосредственно в частях на территории, внутри государства нашего".
Владимир тоже идет служить с энтузиазмом, но эмоции сдерживает. Делится, что чувства всё же пока непонятные.
Владимир Захаров: "Непонятные ощущения. Смешанные чувства".
Торжественный митинг, посвященный первой отправке, "Прощание славянки", а затем сам отъезд.
Этот момент для молодых людей ответственный, волнительный, а для кого-то даже немного грустный, но год службы пролетит незаметно.
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