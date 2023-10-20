В новой поликлинике на ул. Ленина, 16 стартовала диспансеризация

В Перми в новой поликлинике на улице Ленина, 16 сегодня началась диспансеризация, причем проходит она в разы быстрее обычного процесса. В том числе, за счет нее оценки пермскому здравоохранению ставил прибывший в Пермь министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Врач-терапевт Светлана Пухова показывает кабинет медицинской профилактики в новой поликлинике Ленинского района Перми. Пройти диспансеризацию здесь можно всего за один час.Ольга Строгая, заместитель главного врача по медчасти ГКП города Перми: "Раньше пациенты могли пройти диспансеризацию от 1 до 4 дней, потому что находились диагностические службы в разных лечебных учреждениях. А здесь всё удобно".За час пациент может сделать флюорографию, антропометрию, электрокардиограмму. Для женщин доступна маммография и прохождение смотрового кабинета.Записаться на диспансеризацию можно как через Госуслуги, так и при помощи такого инфомата, который находится в поликлинике. Делается всё быстро.Новую поликлинику пациенты уже оценили.Татьяна Набалова: "Очень рады, что у нас появилась новая, красивая и современная поликлиника".В Прикамье активно развивается модернизация информационных систем, внедряются клинические рекомендации. Оценить успехи региона в сфере медицины удалось министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко. Федеральный гость находится в Перми в рамках форума «Россия - спортивная держава». Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: "Беспрецедентное количество медицинских организаций и объектов будет введено в строй, 13 крупных объектов. В том числе завершающееся строительство инфекционной больницы. 36 ФАПов и врачебных амбулаторий будет введено в эксплуатацию в этом году в Пермском крае".Доступно в новых ФАПах будет в том числе прохождение диспансеризации.