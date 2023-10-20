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В новой поликлинике на ул. Ленина, 16 стартовала диспансеризация →
Новый автобусный маршрут до ЖК «Погода» планируется запустить в ноябре
После строительства остановочных пунктов он будет перенаправлен на улицы Екатерининскую/Луначарского. Это позволит разгрузить автобусные маршруты, обслуживающие микрорайоны Костарево, Ива и Грибоедовский. Планируется, что новый маршрут №81 начнёт работу с 27 ноября.
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