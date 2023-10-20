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Квадрокоптеры, аэротакси и дроноспорт: чем удивил «Аэронет 2035. Пермь»
А вот разработчики из Белгородской области такую машину уже собрали. Павел Корольков, главный конструктор компании «Транспорт будущего»: "Аэротакси под два человека. Дальность полета - до 25 километров, время в полете - до 25 минут. Оно летает, мы летали с манекенами".
Не только сами дроны, но и разные комплектующие для них. Ученые из Пермского классического университета представляют новый вид связи с беспилотниками — посредством света.
Николай Косвинцев, директор Центра компетенций НТИ "Фотоника" на базе ПГНИУ: "Есть так называемая световая оптическая связь, которая способна быть не подверженной как раз радиоэлектронной борьбе. Тем самым беспилотник продолжает выдерживать тот курс, не теряет связь с оператором".
Выставка-форум «Аэронет» работает на заводе Шпагина до 22 октября. Детям тоже будет интересно.
Ну, какой же фестиваль беспилотников без полетов. Эта дисциплина называется «дрон баскетбол». Понятно, нужно попасть дроном в баскетбольное кольцо. А еще будут соревнования по дроноспорту. В воскресенье состоится финал чемпионата.
Подготовка к еще одному большому техно-событию завершается во дворце спорта «Орленок». Роботы 34 команд из России, Индии и Китая сойдутся в битве уже в субботу.
Екатерина Кокорина, руководитель проекта «Битва роботов» в Перми: "21 октября нас ждет четыре шоу — это, абсолютно разный зритель, то есть на каждое шоу приходит разный зритель. Полторы тысячи гостей мы ожидаем. Помимо самого боя, самого шоу, у нас будет еще интерактивно-выставочная зона, которая называется «Я и робот».
Это второй отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». Желающих увидеть, как машины крушат друг друга, оказалось так много, что все зрительские места уже заняты. Но будет интернет трансляция.
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