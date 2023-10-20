В Перми назвали обладателя Суперкубка Единой континентальной Лиги по баскетболу 3 на 3

На сцене пермского Театра-Театра накануне вечером назвали обладателя Суперкубка Единой континентальной Лиги по баскетболу 3 на 3. Им стала действующий чемпион России - команда «Инаномо». Суперкубок прошел в рамках международного спортивного форума в формате спектакля: под музыкальное и световое сопровождение зрители аплодировали стоя в партере, а актёрами выступили сборные 8 команд из семи стран - России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. На соревнованиях вспомнили и про 300-летие Перми и про еще один 100-летний юбилей."Мы не забываем, что 100-летие пермского баскетбола отмечается в этом году. В таком ареоле праздников, с такой публикой, в театре играть самое то", - отметил Сергей Фомин, советник министра спорта РФ, президент Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3.