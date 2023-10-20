Пермская телебашня окрасилась в цвета российского триколора

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Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным
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