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← «Россия — спортивная держава»: итоги и события первого дня форума

Пермская телебашня окрасилась в цвета российского триколора →

Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным

Актуальные темы дня обсуждались накануне в ходе личной встречи Владимира Путина и губернатора Дмитрия Махонина. Говорили в том числе о поддержке семей участников специальной военной операции и тех, кто возвращается домой. Дмитрий Махонин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» и центров «Помощь здесь». Сегодня они друг друга дополняют и помогают решить множество вопросов.
"Конечно же, это вопросы оформления ветеранов боевых действий, это вопросы подключения коммуникаций, это вопросы, связанные с социальными льготами. Все это мы стараемся обеспечить и оказать внимание", - отметил Дмитрий Махонин..
Отдельно губернатор обозначил, какую Пермский край ведет работу в новых территориях России.
Напомним, Прикамье с августа 2022 года помогает Северодонецку Луганской Народной Республики, подписано соответствующее соглашение, сформирован план работ на 46 объектах.Владимир Путин также отметил работу региона в рамках подключения жителей региона к газу.
На сегодняшний день регион занимает 2 место по количеству заявок на догазификацию домовладений по группе компаний Газпром. Это стало возможным благодаря тому, что регион взял на себя обязательства по доведению газовых сетей до фасада дома. По итогам 2022 года поступило 67 тыс. заявок, с собственниками домовладений заключено 36 тыс. договоров. Догазифицировано 22 тыс. домовладений до границ земельного участка – 126% от плана.
Глава Прикамья также сообщил, что по итогам года регион сможет добиться 15%-го роста валового регионального продукта. «В этом году мы за 2 трлн руб. перешагнем», – сказал Махонин, говоря о планируемом объеме ВРП.
«Это хороший результат», – отметил Владимир Путин.Глава государства также отметил достойные показатели инвестиций в региональную экономику. «Инвестиции в основной капитал – это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать», – заметил он.
Помимо этого, Владимир Путин положительно оценил рост показателей реальных денежных доходов населения – на 8,6%.Отдельно глава региона доложил Владимиру Путину об исполнении поручения по наращиванию темпов расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье. Пермский край в последние годы по темпам и объемам расселения «аварийки» – в тройке регионов-лидеров в России. А по объему финансирования за счет средств федерального фонда Прикамье – на втором месте в стране.
Как сообщили в Минстрое Прикамья, в целом в планах на 2023-2025 гг. расселение еще 153,8 тыс. кв. метров и 10,2 тыс. человек получат возможность переехать в новое жилье.
Что касается темпов жилищного строительства, по итогу 2022 года в крае построено 1,9 млн кв. метров нового современного жилья, вместо 1,3 планируемых. Рост к 2021 году составил более 50%. Несмотря на санкционное давление, объем запусков новых проектов сохранился на высоком уровне. По итогам 2023 года ожидается ввод почти 1,7 млн кв. метров жилья.
В завершение инфраструктурного блока, Дмитрий Махонин доложил о крупных ведущихся стройках региона.
В частности, завершается возведение краевой детской музыкальной школы, началось строительство краевого детского реабилитационного центра для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства – до 25 лет.

Опубликовано: 20.10.2023 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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← «Россия — спортивная держава»: итоги и события первого дня форума

Пермская телебашня окрасилась в цвета российского триколора →

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