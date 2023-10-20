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← Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину итоги программы «Пермь-300»

Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным →

«Россия — спортивная держава»: итоги и события первого дня форума

В Перми накануне открылся XI международный форум «Россия — спортивная держава». Он стал рекордным как по количеству участников, так и по числу представленных стран – в работе форума участвуют более 5 тысяч человек из 50 государств. Для участия в форуме в Пермь прибыл Президент России Владимир Путин.Профессиональный биатлон в каждой школе. Такой проект Юрия Громыко презентует в Перми на форуме «Россия - спортивная держава». Цель - сделать традиционный российский вид спорта по-настоящему массовым. Профессиональные пневматические винтовки безопасны и доступны каждому. И таких в различные учебные заведения уже поставили 3 тысячи комплектов. Юрий Громыко, автор проекта «Биатлон в школу»: "Дети в таких условиях получают навыки не просто стрельбы. Они изучают природу стрельбы".
На соседнем стенде, как будто не замечая зрителей, лавирует маленький квадрокоптер. Именно с таких начинаются профессиональные гонки дронов. Когда скорости доходят до 450 километров в час, а точность сродни ювелирной — это уже точно не просто игрушка.
Александр Буваков, представитель федерации гонок дронов в России: "Быстрее, выше и сильнее в плане психологической подготовки. В гонках дронов большое значение имеет работа с собой".
На форуме представлены все спортивные федерации, свое оборудование и экипировку привезли лучшие производители со всей России и некоторых зарубежных стран. Особое внимание региональным стендам. В Башкортостане, к примеру, не скрывают секреты побед своих спортсменов.
Алина Рейзванова: "Секрет побед наших спортсменов - это наш башкирский традиционный мед, уникальный".
К стенду Пермского края сегодня приковано особое внимание. Здесь все, чем может гордиться Прикамье: кубки по гандболу и баскетболу, чемпионский пояс по боксу, а также продукция пермских предприятий, известная далеко за пределами региона. Обновленный велосипедный бренд «Кама» занимает здесь достойное место. На встрече с Владимиром Путиным об успехах Перми, в год ее 300-летия, рассказывает губернатор Дмитрий Махонин. Вот лишь последние спортивные объекты. То, что как раз сейчас находится в работе: манеж «Спартак», стадионы «Энергия» и «Юность».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша мечта, мы начнем реализацию в этом году - многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч мест. Проектно-сметная документация готова, и мы собираемся строить, несмотря ни на что, крупный объект. Когда город живет спортом, это настоящий праздник".
В своем выступлении на пленарном заседании Владимир Путин еще раз остановился на необходимости поддержки профессиональных спортсменов в условиях международного санкционного давления. При этом основной упор в работе необходимо сделать все-таки на развитии массового спорта в России.
Владимир Путин, президент РФ: "Наша задача - вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек. Причем всех возрастов и групп здоровья. Создаем для этого все условия".
Сразу после официального открытия Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта. Впрочем, сам форум на этом не заканчивается, впереди еще три дня плодотворной работы, где деловая программа уже расписана по часам.
Владимир Путин, президент РФ: "Надеюсь, знакомство с этим городом, радушие его жителей, принесут вам хорошие очень добрые впечатления, и работа на площадках форума будет успешной и плодотворной".

Опубликовано: 20.10.2023 в 08:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину итоги программы «Пермь-300»

Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным →

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