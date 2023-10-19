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«Россия — спортивная держава»: итоги и события первого дня форума →
Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину итоги программы «Пермь-300»
Дмитрий Махонин отметил, что программа стартовала в 2018 году по указу главы государства. Тогда в ней было 90 проектов. Сегодня в программу «Пермь-300» включено 240 проектов – от инфраструктурных объектов до обновления облика города.
Более подробно губернатор остановился на нескольких ключевых направлениях, реализуемых в ходе программы 300-летнего юбилея краевой столицы.
Серьезное внимание было уделено транспортной инфраструктуре: обновился парк транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах – появилось 1 200 автобусов, в Перми обновилось порядка 800 автобусов.Сейчас средний возраст транспортных средств – три года. Кроме того, региональные власти нацелены в ближайшее время полностью заменить трамваи на низкопольные. Также в регионе активно развивается наземное метро. В планах – в 2024 году запустить по р. Каме первый электротранспорт.
Еще одно направление в работе краевых властей в рамках программы «Пермь-300» – обновление общественных пространств города. Это реконструкция действующих и строительство новых парков, скверов и других мест отдыха – всего порядка 47 объектов во всех районах Перми. В том числе преображены основные улицы Перми: Комсомольский проспект, улицы Сибирская и Ленина. Губернатор отметил, что все эти преобразования помогли Пермскому краю на достойном уровне принять международные и всероссийские события в рамках юбилея. Всего состоялось более 300 мероприятий. В числе флагманских – национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна», летний фестиваль «Город встреч», Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» и Пермский международный марафон. Их посетили более 800 тыс. жителей и гостей столицы Прикамья, еще свыше 8 млн человек смотрели трансляции онлайн.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край – регион с большими спортивными традициями. В год 300-летнего юбилея в Прикамье состоялся ряд крупных спортивных мероприятий разного уровня. Этого удалось достичь благодаря развитию инфраструктуры для спорта.
Сейчас в краевой столице идет масштабная реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия» площадью почти 17 тыс. кв. метров. Аналогов ему в Пермском крае на сегодня нет. Объект уникален тем, что в нем разместится первый в регионе зал для гандбола и зал спортивной гимнастики. Также началась реконструкция стадиона «Юность», где можно будет в зависимости от времени года проводить занятия конькобежным спортом, хоккеем, шорт-треком. Также планируется строительство многофункциональной арены на 10,5 тыс. мест.
Помимо возведения крупных проектов в регионе развивается инфраструктура для массовых занятий спортом по всему Пермскому краю. В этом году строится порядка 90 открытых универсальных спортивных площадок в 40 территориях Прикамья. Это площадки для игровых видов спорта, скейт-парки, стадионы, площадки ГТО. На сегодня 84 объекта уже открыты.
«Такие темпы развития спортивной инфраструктуры невозможно обеспечить без федеральной поддержки, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Один из таких инструментов – федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», направленный на реализацию инициатив частных инвесторов по строительству спортивных объектов. В рамках него удалось к форуму «Россия – спортивная держава» завершить строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 км в Пермском муниципальном округе».
В завершении доклада, Дмитрий Махонин поблагодарил федеральные власти и лично Владимира Путина за помощь в развитии края, а также за возможность принять на пермской земле Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
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