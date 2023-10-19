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Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину итоги программы «Пермь-300» →
В Перми пройдёт слёт студенческих отрядов ПФО
Участников ждут площадки, направленные на профессиональное развитие, конкурсы профессионального мастерства, творческие и спортивные события, обмен практиками и стратегические сессии. Также впервые в рамках слёта пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты».
Слёт отрядов ПФО – это комплекс мероприятий, подводящий итоги работы округа в течение года. Ежегодно активисты Российских студенческих отрядов (РСО) являются участниками и организаторами трудовых проектов, добровольческих акций и образовательных событий межрегионального, окружного и всероссийского уровней. На церемонии открытия слёта объявят имена лучших участников РСО.
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