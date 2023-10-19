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В форуме «Россия – спортивная держава» принимают участие более 5 тысяч человек
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации по художественной гимнастике России Ирина Винер-Усманова, президент федерации по хоккею России Владислав Третьяк и другие.
Предполагается, что ХI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» станет рекордным как по количеству участников, так и по числу представленных на мероприятии стран – в обсуждениях, в работе панельных дискуссий и круглых столов будут задействованы более 5 тыс. человек из 50 стран мира.
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