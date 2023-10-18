В поселке Углеуральский готова к открытию новая поликлиника
Андрей Пелевин, главный врач Губахинского филиала Городской клинической больницы №4: "Поликлиника позволит объединить ресурс медицинский - из двух частей посёлка мы соберем медицинский персонал в одном месте. Это будет гораздо удобнее".
Новая поликлиника в Углеуральском уже готова к открытию. Внутри кабинеты для физиотерапии, неотложной помощи, ЭКГ, а также стационарное отделение.
Дневные стационары оборудованы восемью современными кроватями. Все они функциональные - имеют специальные бортики, а также есть возможность регулировки уровня кровати, что создает комфорт пациента во время пребывания.
Для Нины Лобановой новая поликлиника - возможность получать медицинские услуги дома. Повода выезжать на процедуры в Губаху теперь нет.
Нина Лобанова: "Открывается – ждём не дождемся, хоть бы у нас было побольше врачей".
В посёлке Оверята в Краснокамском округе готова к открытию амбулатория для взрослых и детей.
Павел Братчиков, руководитель проекта строительства от КРПК: "Объект получил заключение о соответствии, получил разрешение на ввод, сейчас идет процедура передачи его отраслевому заказчику".
В амбулатории предусмотрены помещения для приема терапевта, педиатра, врача-хирурга, стоматолога и отоларинголога.
Отрасли здравоохранения сегодня особый приоритет. В регионе активно ведется строительство новых медучреждений, внимание уделяется отдаленным территориям, а также содержанию текущих объектов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Депутаты нас поддержали в выделении дополнительных средств на ремонт еще 12 объектов, которые будут отремонтированы от Соликамска до Чайковского. И благоустройство дворов. 22 больничных двора будет отремонтировано".
Свои двери новые медучреждения в Оверятах и Углеуральском откроют уже в этом году.
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