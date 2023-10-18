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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2024-2026 годы
Треть всех расходов — это бюджет развития. В планах профинансировать 77 объектов строительства. В приоритете — социальная сфера, автомобильные дороги, переселение из ветхого и аварийного жилья, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. На 2024 год в бюджете запланировано увеличение стипендий и льгот, а также зарплат бюджетников категорий, не учтенных в майских указах на 4,9%. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими указами» президента. На 1 января намечена индексация расходов на питание и медикаменты. В целом, по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина, расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность. Приоритетными остаются отрасли здравоохранения и образования.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Если мы говорим о здравоохранении, то самая финансово емкая статья бюджета Пермского края — это 60 миллиардов рублей, увеличение расходов запланировано на 4,5 миллиарда. Здесь очень важно, что мы строим новые объекты. В течение предыдущего периода у нас построено 14 лечебных учреждений абсолютно новых, в планах строительство еще восьми".
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