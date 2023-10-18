Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2024-2026 годы

В Законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на три ближайших года. Об основных его характеристиках депутатам и общественности рассказала министр финансов Екатерина Тхор. Так, на будущий год доходы бюджета Пермского края сохранятся на отметке выше 200 миллиардов рублей, при этом дефицит будет в пределах 12 процентов, что не превышает предельных размеров. Предполагается, что в дальнейшем уровень задолженности будет только снижаться. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, бюджетная политика региона демонстрирует гибкость в сложившихся условиях, что очень важно сегодня.Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Больше 102 миллиардов рублей в течение 3 лет мы потратим на поддержку муниципальных образований. Это очень важная наша функция, потому что люди живут не в крае, а в муниципальных образованиях, и поэтому всегда очень важно уделять большое внимание и значение стабильности муниципальных бюджетов".Треть всех расходов — это бюджет развития. В планах профинансировать 77 объектов строительства. В приоритете — социальная сфера, автомобильные дороги, переселение из ветхого и аварийного жилья, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. На 2024 год в бюджете запланировано увеличение стипендий и льгот, а также зарплат бюджетников категорий, не учтенных в майских указах на 4,9%. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими указами» президента. На 1 января намечена индексация расходов на питание и медикаменты. В целом, по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина, расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность. Приоритетными остаются отрасли здравоохранения и образования.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Если мы говорим о здравоохранении, то самая финансово емкая статья бюджета Пермского края — это 60 миллиардов рублей, увеличение расходов запланировано на 4,5 миллиарда. Здесь очень важно, что мы строим новые объекты. В течение предыдущего периода у нас построено 14 лечебных учреждений абсолютно новых, в планах строительство еще восьми".