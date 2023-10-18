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В Перми подвели итоги фестиваля «Виват, кадет!»
В этом году фестиваль был посвящен 300-летию Перми, а также Году педагога и наставника. На протяжении трёх фестивальных дней, с 13 по 16 октября, команды из кадетских корпусов со всей страны соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.
По итогам соревнований первое место заняли пермские кадеты из кадетского корпуса №1 им. Суворова, второе – Пермское президентское кадетское училище им. Героя России Фёдора Кузьмина войск национальной гвардии РФ (Пермский край), третье – кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус» (Республика Алтай).
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