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В Перми появится муниципальный дендрарий
Напомним, в 2022 году в Перми был открыт муниципальный питомник растений. Он расположен недалеко от Восточного обхода на ул. Мартовской и имеет общую площадь 56 гектаров. В настоящее время идёт процесс проектирования дополнительных строений для питомника.
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