В Перми появится муниципальный дендрарий

В Перми создадут муниципальный дендрарий. Проект «ГорЗеленСтроя» направлен на сохранение ценных видов деревьев и кустарников, в частности, создание коллекции, включающей виды данных растений, а также сбора и хранения их семян и черенков. Дендрарий будет размещен рядом с водоохранными зонами и также будет использоваться в качестве ветрозащитных посадок. В планах создателей высадить более 70 пород деревьев и кустарников.Напомним, в 2022 году в Перми был открыт муниципальный питомник растений. Он расположен недалеко от Восточного обхода на ул. Мартовской и имеет общую площадь 56 гектаров. В настоящее время идёт процесс проектирования дополнительных строений для питомника.