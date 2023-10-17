В Прикамье заработал чат-бот Службы социальных участковых

В Пермском крае заработал специальный виртуальный помощник для граждан, нуждающихся в социальной помощи – чат-бот Социальных участковых в Telegram – @Socialpermbot. Участие в его разработке принимал Центр управления регионом Пермского края.С помощью чат-бота любой житель региона может подробнее узнать о Службе соцучастковых, уточнить контактный телефон, ФИО закрепленного по адресу специалиста, задать интересующие вопросы и получить на них ответы.Как рассказали в Минсоцразвития Прикамья, данная мера поможет выявлять жителей, которые нуждаются в предоставлении социальных услуг, а также повысить доступность и качество социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Напомним, Служба социальных участковых – это уникальный проект, который действует во всех муниципалитетах Пермского края уже четвертый год. За последний год численность сотрудников Службы увеличилась на 100 человек, сейчас в этой деятельности трудится 365 соцучастковых.