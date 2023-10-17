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В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии родился первый ребенок
Женщину привезли рожать в краевой перинатальный центр, но в последний момент у нее обнаружились серьезные проблемы с сердцем. К счастью, рядом через дорогу как раз находится Федеральный центр сердца. Договорились, перевезли в сопровождении бригады врачей перинатального центра. Спасли и маму, и малышке дали на свет появиться.
Подробности - в итоговом выпуске "Вести Пермь" в 21:05.
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