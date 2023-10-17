← На ул. Новогайвинской столкнулись 4 автомобиля
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии родился первый ребенок →
Тело погибшей в Непале альпинистки найти не смогли
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← На ул. Новогайвинской столкнулись 4 автомобиля
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии родился первый ребенок →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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23.04.2023 в 14:42
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Тело погибшей в Непале альпинистки найти не смогли
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На ул. Новогайвинской столкнулись 4 автомобиля
На Прикамье надвигается холодный фронт
В Прикамье вынесен приговор курьеру телефонных аферистов
Автор скульптуры лыжника создаёт рог изобилия к 360-летию Кунгура
В Лысьве открылись профильные медицинские классы
Открыт прием заявок на конкурс краевого парламента «Будущие законодатели»
В Перми в преддверии чемпионата протестировали роботов-бойцов
На ул. Строителей открыт второй этап новой автомагистрали
В Прикамье завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Глава Перми познакомился с общественными центрами города
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