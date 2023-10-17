На ул. Новогайвинской столкнулись 4 автомобиля
"По предварительной информации, сегодня утром по дороге Дружбы от остановки Лесная поляна в направлении ул. Верхнекурьинская двигался автомобиль "Лада Гранта", водитель которого выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилями "Chevrolet", "KIA" и "Toyota". На данный момент известно об одном пострадавшем, информация о ДТП уточняется. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции", - прокомментировал ДТП Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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