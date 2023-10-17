На Прикамье надвигается холодный фронт

Накануне погода в Пермском крае поставила рекорд - как сообщают синоптики, уже 12-й по счету. В Перми температура поднялась до 16,5 градусов."Начало недели выдалось необычно теплым. В среду будет существенно холоднее. Холодный фронт принесет с собой не только ветреную погоду, но и повсеместно осадки - дождь на юге региона и мокрый снег по северу. По долгосрочному прогнозу, больше такого аномального тепла в регионе не будет. Наступает устойчивое понижение температурного фона. Становится больше осадков в виде снега, но для центральных и южных районов установления снежного покрова не ожидается до конца месяца включительно", - сообщила Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.