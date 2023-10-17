В Прикамье вынесен приговор курьеру телефонных аферистов

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пермского городского округа. Он признан виновным в мошенничестве. На счету злоумышленника 13 эпизодов криминальной деятельности. Общий ущерб составил более 3,8 миллионов рублей.В июне текущего года в полицию Лысьвы поступило четыре сообщения от людей пожилого возраста. Они рассказали, что передали свои денежные сбережения незнакомцу, прибывшему к ним домой. Перед его визитом на их телефоны поступали звонки. В ходе разговора пенсионерам сообщали, что якобы по вине их близких родственников совершены дорожно-транспортные происшествия, но можно избежать уголовной ответственности, заплатив крупную сумму."Злоумышленник был задержан в салоне такси на выезде из города и доставлен в отдел полиции. Юноша признался, что нашел работу в сети Интернет. Выполняя роль курьера в мошеннической схеме «Родственник в беде», он следовал инструкциям, полученным по переписке и телефону, осознавая противоправность своих действий. Денежные средства, которые передавали ему потерпевшие фигурант переводил на указанные неизвестными ему кураторами счета. От каждой суммы он оставлял себе фиксированный процент. Молодой человек полностью признал вину, в содеянном раскаялся", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Следствием установлено, что от действий пособника аферистов в июне текущего года пострадало еще 9 человек пожилого возраста, жители городов Кизела, Чусового и Губахи.Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 4 года 6 месяцев с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.