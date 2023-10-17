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Автор скульптуры лыжника создаёт рог изобилия к 360-летию Кунгура
Антон Киряков, кузнец: "Если я делаю человека, мне нужно где-то взять его, правильно. Хотя бы пропорции соблюсти. Мы здесь его делали. Иногда я встану, иногда брат, иногда Саня попозирует, чтоб пропорции соблюсти».
С задачей создать что-то полнообъемное кузнец столкнулся впервые. Говорит, главная задача была передать дух спорта, изобразить простого дворового парнишку, с твердым характером, который всех обошел на лыжне. Свое творение «Платоном» автор назвал из-за серьезного выражения лица.Антон Киряков, кузнец: «В нем жизнь, не точно мимика, в нем эмоции даже во взгляде, пусть оно по художественной части с замечаниями, но в нем жизнь, хочется рассматривать его с каждой стороны».
В создании лыжника, который принес автору славу на всю Россию помогали и сотрудники базы. Дмитрий рассказывает, что лично предоставлял натуру-лыжные ботинки и палки. Говорит, поучаствовать и получить такой подарок на 55-летие базы-очень приятно.
Дмитрий Моторин: «Будет охранник лыжной базы, все будут с ним фотографироваться. Да и вообще хорошо, что что-то дарят и делают своими руками».
В интернете «Платона» уже сосватали с другим орт-объектом, который появился в 2020-м в Нововоронеже - «Алёнкой», но автор говорит, ничего общего между ними нет.
На базе считают, что новый арт-объект будет приносить спортсменам удачу. Появится и ритуал: перед соревнованиями они будут подходить к нему, натирать палочки и загадывать желание на победу.
Творческие работы кузнецу по душе. Сейчас его команда собирает арт-объект к 360-летию Кунгура. Рог изобилия с цифрами делают из гвоздей, которые собирали несколькими городами. Общими силами набралось порядка 2 тонн гвоздей.
Платона официально презентуют в декабре, с началом спортивного сезона.
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