Автор скульптуры лыжника создаёт рог изобилия к 360-летию Кунгура

Скульптура, которая принесла своему создателю славу - причем, в одночасье. Речь о фигуре лыжника, установленной в Кунгуре. Арт-объект вызвал волну обсуждения и неоднозначную реакцию по всей стране. Кузнец из Кунгура рассказывает о первой версии арт-объекта «лыжник», которого он выковал в честь юбилея местной базы «Снежинка». Процесс-трудоемкий. Чтобы соблюсти пропорции, кузнецы позировали и фотографировали друг друга.Антон Киряков, кузнец: "Если я делаю человека, мне нужно где-то взять его, правильно. Хотя бы пропорции соблюсти. Мы здесь его делали. Иногда я встану, иногда брат, иногда Саня попозирует, чтоб пропорции соблюсти».С задачей создать что-то полнообъемное кузнец столкнулся впервые. Говорит, главная задача была передать дух спорта, изобразить простого дворового парнишку, с твердым характером, который всех обошел на лыжне. Свое творение «Платоном» автор назвал из-за серьезного выражения лица.Антон Киряков, кузнец: «В нем жизнь, не точно мимика, в нем эмоции даже во взгляде, пусть оно по художественной части с замечаниями, но в нем жизнь, хочется рассматривать его с каждой стороны».В создании лыжника, который принес автору славу на всю Россию помогали и сотрудники базы. Дмитрий рассказывает, что лично предоставлял натуру-лыжные ботинки и палки. Говорит, поучаствовать и получить такой подарок на 55-летие базы-очень приятно.Дмитрий Моторин: «Будет охранник лыжной базы, все будут с ним фотографироваться. Да и вообще хорошо, что что-то дарят и делают своими руками».В интернете «Платона» уже сосватали с другим орт-объектом, который появился в 2020-м в Нововоронеже - «Алёнкой», но автор говорит, ничего общего между ними нет.На базе считают, что новый арт-объект будет приносить спортсменам удачу. Появится и ритуал: перед соревнованиями они будут подходить к нему, натирать палочки и загадывать желание на победу.Творческие работы кузнецу по душе. Сейчас его команда собирает арт-объект к 360-летию Кунгура. Рог изобилия с цифрами делают из гвоздей, которые собирали несколькими городами. Общими силами набралось порядка 2 тонн гвоздей.Платона официально презентуют в декабре, с началом спортивного сезона.