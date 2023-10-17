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В Лысьве открылись профильные медицинские классы
Мария Николенко: "Оборудование позволило мне увидеть сами дрожжи, потому что обычные микроскопы не могут этого позволить".
Такие возможности для исследовательской деятельности появились благодаря открытию профильных медицинских классов в Лысьвенском лицее «ВЕКТОРиЯ», презентация которых состоялась в рамках первого межмуниципального форума «Здоровье».
Руководители медучреждений и профильных учебных организаций Прикамья оценили представленное оборудование. Отметив, что подобный подход к ранней профориентации детей – это один из способов решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения.
Анна Благонравова, ректор ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера: "Это хороший опыт профориентационной работы и взаимодействие с теми медицинскими классами, куда ребята приходят уже с определенной установкой в голове о том, что им интересна медицинская профессия".
Ещё один пример вовлечения в профессию врача со школьной скамьи – мастер-классы. В них приняли учащиеся школ и колледжей Пермского края.
Одна из станций – это повязка Гиппократа. Для начала вызывают добровольца, показывают, как всё правильно сделать, а потом ребята сами повторят все движения и сами в будущем могут оказать первую помощь.
В регионе продолжают действовать и другие программы по привлечению и закреплению медицинских кадров: целевое обучение, «Земский доктор», «Земский фельдшер», краевая ординатура, «Медицинские кадры Прикамья», «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края».
Оксана Бурдова, главный врач Городской больницы Лысьвенского городского округа: "Мы будем очень рады, если наши ребята, которые выбрали профессию медицина, дойдут до конца, и мы их трудоустроим в полном объёме".
11-классница Мария Николенко свой выбор будущей профессии уже сделала. Кроме современного оборудования, закупленного за счет регионального бюджета в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы», старшеклассников ждут встречи с медэкспертами, экскурсии в высшие учебные заведения и медицинские организации.
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