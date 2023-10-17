В Лысьве открылись профильные медицинские классы

В Лысьве в лицее «ВЕКТОРиЯ» открылись профильные медицинские классы, презентация прошла в рамках первого межмуниципального форума «Здоровье». Предмет изучения старшеклассницы Марии Николенко – бездрожжевой хлеб. Причем, несмотря на название, выяснилось, что дрожжи в нём всё же есть. Подтверждение на экране электронного микроскопа.Мария Николенко: "Оборудование позволило мне увидеть сами дрожжи, потому что обычные микроскопы не могут этого позволить".Такие возможности для исследовательской деятельности появились благодаря открытию профильных медицинских классов в Лысьвенском лицее «ВЕКТОРиЯ», презентация которых состоялась в рамках первого межмуниципального форума «Здоровье».Руководители медучреждений и профильных учебных организаций Прикамья оценили представленное оборудование. Отметив, что подобный подход к ранней профориентации детей – это один из способов решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения.Анна Благонравова, ректор ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера: "Это хороший опыт профориентационной работы и взаимодействие с теми медицинскими классами, куда ребята приходят уже с определенной установкой в голове о том, что им интересна медицинская профессия".Ещё один пример вовлечения в профессию врача со школьной скамьи – мастер-классы. В них приняли учащиеся школ и колледжей Пермского края.Одна из станций – это повязка Гиппократа. Для начала вызывают добровольца, показывают, как всё правильно сделать, а потом ребята сами повторят все движения и сами в будущем могут оказать первую помощь.В регионе продолжают действовать и другие программы по привлечению и закреплению медицинских кадров: целевое обучение, «Земский доктор», «Земский фельдшер», краевая ординатура, «Медицинские кадры Прикамья», «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края».Оксана Бурдова, главный врач Городской больницы Лысьвенского городского округа: "Мы будем очень рады, если наши ребята, которые выбрали профессию медицина, дойдут до конца, и мы их трудоустроим в полном объёме".11-классница Мария Николенко свой выбор будущей профессии уже сделала. Кроме современного оборудования, закупленного за счет регионального бюджета в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы», старшеклассников ждут встречи с медэкспертами, экскурсии в высшие учебные заведения и медицинские организации.