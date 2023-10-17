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Открыт прием заявок на конкурс краевого парламента «Будущие законодатели»

В Прикамье открыт прием заявок на конкурс краевого парламента «Будущие законодатели». Участие в нем принимают как педагоги, так и учащиеся. Последние могут представить на конкурс свои рисунки, фотографии, видеосюжет или разработать социальный проект.
Тему урока 11-классники первой краснокамской школы-гимназии знают на отлично. В прошлом году Ксения, Софья и Кирилл разработали свой интернет-проект, в котором рассказали пятиклассникам о том, как рождается закон, и представили свой регион.
Ксения Тетерина: "Это было в игровой форме, и герой был Пермяк соленые уши, для них это как символ Пермского края, они многое узнали нового о законах".
Проект в итоге стал победителем регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края», который проводит краевой парламент.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Конкурс был создан для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и рассказать о своей малой Родине. Дети по-особому воспринимают окружающий мир. В своих работах они рассказывают о том, каким видят наш регион, и предлагают свои идеи для развития территорий».
Школьники могут представить на конкурс свои рисунки, фотографии, видеосюжет или разработать социальный проект. Учителя предлагают методические наработки по проведению Парламентского урока. Ежегодно конкурс расширяет географию участников, а количество заявок только растет.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Самое главное, что мы благодаря участию в этом конкурсе привлекаем очень большое количество ребят к тому, чтобы они стали авторами, идеологами этих проектов и потом уже сами смогли их реализовать".
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября. Для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте Законодательного собрания. Победители получат дипломы и подарки. А победа в конкурсе будет учитываться при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».

Опубликовано: 17.10.2023 в 11:26 в рубрике - Вести Пермь

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