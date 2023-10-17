В Перми в преддверии чемпионата протестировали роботов-бойцов

В Перми прошла открытая тренировка участников чемпионата "Битва роботов". Команды инженеров, изобретателей, студентов протестировали своих бойцов на специализированном полигоне. Открытая тренировка — возможность подготовиться к предстоящему второму этапу международного чемпионата, на котором сразятся 34 команды. Состязания пройдут в рамках Международного форума "Россия – спортивная держава" 21 октября во Дворце спорта «Орленок».Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот»: "Мы хотим показать, что это доступно, что этим направлением может заниматься каждый. Действительно, в нашем чемпионате участвуют и школьники, и опытные инженеры, и начинающие инженеры, и студенты. И собрать своего робота сегодня, действительно, может каждый. И в дальнейшем такое большое внимание и интерес к робототехнике может привести к появлению новых специалистов, к открытию новых стартапов".